Mass Effect Andromeda: mostrato il gameplay

Il filmato, dalla durata di poco superiore ai 5 minuti, mostra come sia stato adattato il gameplay tipico della serie Mass Effect al nuovo motore grafico Frostbite (i precedenti capitoli erano basati su Unreal Engine 3).

Mass Effect Andromeda arriverà nei negozi il prossimo 23 marzo e si presenta come uno dei titoli più attesi dell'anno. Le vicende di Mass Effect Andromeda si ambientano 600 anni dopo rispetto a quanto raccontato nei primi tre giochi della serie Mass Effect, esattamente nella galassia di Andromeda. La nuova storia non terrà conto dei criticati eventi vissuti dai giocatori in Mass Effect 3. I giocatori potranno, inoltre, scegliere se impersonare un personaggio di sesso maschile o femminile, in entrambi i casi figlio dell'agente speciale della N7 Alec Ryder. Il personaggio interpretato dal giocatore, nei panni di un Pioniere, avrà il compito di trovare dei pianeti colonizzabili dall'essere umano e potrà esplorare la galassia grazie alla nave spaziale Tempest.