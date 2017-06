Magic: l'Adunanza diventerà un rpg Tripla A

Il gioco si chiamerà semplicemente 'Magic: The Gaterhing' ed è frutto di una partnership tra Perfect World Entertainment e Cryptic Studios. Quest'ultima è l'apprezzata software house responsabile di MMORPG come Neverwinter, City of Heroes e Star Trek Online .

"Sarà un gioco Tripla A veramente unico", promette il CEO di Cryptic Studios Stephen D'Angelo. Si riferisce sia al gameplay che alla grafica. Il gioco sarà realizzato da zero ed è indirizzato al PC e alle console.

"Sarà un'esperienza di Magic diversa dal solito", ha aggiunto Bryan Huang, CEO di Perfect World. "Siamo entusiasti della forma che Cryptic sta dando al gioco. Abbiamo da sempre il sogno di portare i Planeswalkers di Magic in un moderno rpg".

Per il momento non ci sono dettagli circostanziati. Il progetto è realizzato dalla coppia di studi già artefice di Neverwinter, un MMORPG di successo che usa la licenza Dungeons & Dragons. Quanto a Magic, invece, si tratta del popolare gioco di carte collezionabili con più di 20 milioni di giocatori. Fino a oggi le incarnazioni videoludiche non si sono distanziate dall'approccio del gioco di carte, ma con Cryptic si tenterà la strada dell'rpg online.

Uno dei titoli sul franchise di maggior successo è Magic Duels, un gioco di carte collezionabili uscito nei formati Xbox One, PC e iOS.