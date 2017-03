Mafia III: arrivano Demo e DLC

2K Games e Hangar 13 hanno rilasciato una versione Demo di Mafia III insieme al primo DLC per il gioco di guida/azione free roaming rilasciato nello scorso ottobre. Il DLC si chiama Faster, Baby!, e introduce una nuova storia e molte altre location da esplorare. È infatti ambientato in un piccolo sobborgo di campagna non troppo distante da New Orleans, la città in cui sono ambientate le vicende del gioco originale. La nuova storia ruota intorno al personaggio di Roxy Laveau, impegnato a bloccare il controverso sceriffo “Slim” Beaumont.

Per quanto riguarda la Demo, invece, è disponibile per tutte le piattaforme per le quali Mafia III è stato rilasciato. Pesa 24 GB nel caso della versione PC, 27 GB su PS4 e 25 GB nel caso di Xbox One. La versione PC si scarica da Steam.

Altri dettagli sui nuovi contenuti si trovano in questo comunicato stampa, mentre per la disamina delle caratteristiche di gioco di Mafia III consultate la recensione.