Mafia III: annunciato il periodo d'uscita delle tre espansioni che amplieranno la storia

Gli sviluppatori di Hangar 13 hanno annunciato la finestra di lancio delle tre espansioni di Mafia III che estenderanno la storia del gioco. I tre pacchetti, intitolati “Corri, dolcezza!”, “Faccende in sospeso” e “Segno dei tempi”, saranno disponibili rispettivamente a marzo, maggio e luglio. Tramite un post pubblicato sul sito ufficiale sono stati forniti alcuni dettagli.

“Non vedete l'ora di tuffarvi di nuovo nel bayou? Niente paura, presto potrete godervi nuovi contenuti narrativi aggiuntivi a pagamento. È tutto incluso nel Season Pass: tre espansioni della storia che ampliano la trama e aggiungono al mondo criminale di Mafia III nuove aree, tanti colpi di scena e ricche ricompense“, si legge nel comunicato. “Subito dopo aver concluso i preparativi per l'uscita del gioco, abbiamo iniziato a lavorare per ampliare l'universo che ruota attorno a New Bordeaux. Ecco cosa vi aspetta nel 2017. Come abbiamo detto, ricordate che le date sono indicative e possono variare.“

Di seguito vi riportiamo i dettagli resi noti per ciascuno dei tre DLC:

“Corri, dolcezza!” – fine marzo 2017

In questa nuova avventura Lincoln si allea con la grintosa Roxy Laveau per eliminare uno sceriffo corrotto che semina il terrore tra gli attivisti per i diritti civili nella periferia di New Bordeaux.

"Le reazioni suscitate dai protagonisti e dalla storia di Mafia III ci hanno colpito parecchio, per questo abbiamo voluto ampliarne la trama il più possibile aggiungendo allo stesso tempo nuove dinamiche di gioco. Mafia III si concentra sulla distruzione sistematica dell'impero di Sal Marcano un racket dopo l'altro, mentre ciascuna delle espansioni racconta una storia lineare e diretta.", spiega Bill Harms, responsabile della narrazione di Hangar 13.

Nelle settimane a venire verranno svelati nuovi particolari, comprese aree mai viste, la nuova eroina femminile, il principale antagonista e alcune attività inedite.

Faccende in sospeso – maggio 2017

Il ritorno di uno spietato rivale a New Bordeaux costringe Lincoln a unire di nuovo le forze con l'agente della CIA John Donovan per risolvere una faida all'ultimo sangue iniziata ai tempi del Vietnam.

Segno dei tempo – Luglio 2017

Una serie di omicidi rituali ha fatto piombare New Bordeaux nella paura. Su richiesta di padre James, Lincoln accetta di sgominare il culto responsabile delle uccisioni, una missione che lo porterà dal cuore oscuro del bayou fino al centro della città traboccante di lusso e droghe.

Mafia III è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dallo scorso ottobre. Per ulteriori informazioni potete leggere la nostra recensione.