LG: un brevetto per affrontare il problema dello 'screen door effect' della VR

LG ha depositato un brevetto a proposito di un display congegnato per affrontare il problema dello 'screen door effect', che affligge tutti gli attuali visori di realtà virtuale. Con questa definizione ci si riferisce al problema per il quale l'utente di esperienze VR vede degli spazi neri tra i pixel per via della ridotta distanza tra le lenti e il display all'interno del visore.

Migliorare la risoluzione dei visori permetterà di ridurre il fastidio dello 'screen door effect' ma non di eliminarlo completamente. Servirà associare all'incremento della risoluzione altre tecnologie, sulle quali LG sta portando avanti degli esperimenti stando a questo brevetto.

Quest'ultimo fa cenno a un elemento per la diffusione luminosa collocato tra display e lenti. Tale elemento serve a diffondere la luce emessa dalle aree illuminate del display a quelle in cui invece si verifica ostruzione rispetto ai raggi luminosi. Una migliore distribuzione della luce all'interno del visore, unitamente alla ricostruzione delle parti mancanti dell'immagine, potrebbe permettere di superare lo 'screen door effect'. Abbiamo in passato parlato di queste problematiche qui e qui.

LG potrebbe implementare questa tecnologia sul visore basato su piattaforma SteamVR che sta progettando da qualche mese a questa parte. In questo momento non ci sono informazioni circa la data di disponibilità della soluzione.