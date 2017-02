League of Legends, disponibile adesso il tool di pratica per principianti

I giocatori competitivi sono solitamente delle persone gradevoli e a modo, ma non quando giocano. Quando giocano molti diventano oltremodo irascibili, possono rovinare l'esperienza della partita a tutti i partecipanti e giustificano il tutto dando - costantemente - la colpa ai compagni, agli avversari, e talvolta al gioco stesso. Per evitare tutto ciò, e per evitare di venire "flammati", il consiglio è quello di allenarsi opportunamente prima di esibirsi nelle partite che contano, che nei MOBA sono le ranked.

Per farlo su League of Legends adesso c'è un nuovo tool specifico che Riot Games aveva rivelato lo scorso autunno. Come spiegato di recente si tratta di un ambiente "semplice, lineare e single-player" in cui i giocatori possono provare le tattiche e allenarsi sui meccanismi di base del titolo senza perdere ore e ore nelle partite personalizzate contro l'IA e velocizzando alcuni aspetti ripetitivi del gameplay, come la raccolta fondi, il guadagno di livelli, lo spawn dei champ, i tempi di resurrection.

Il tool si concentra principalmente sulle meccaniche e le combo dei Champion, le tattiche del jungler, sul last-hit dei minion, sull'efficacia dei propri item, sulla conoscenza della mappa. È naturalmente pensato per i nuovi giocatori, tuttavia Riot sottolinea che può offrire spunti interessanti per tutti i livelli di esperienza. Al momento sono stati implementati contenuti per l'apprendimento delle nozioni basilari di LoL, ma presto verranno aggiunti nuovi contenuti e tipi di allenamento.

"Il processo di sviluppo per il Practice Tool è stato leggermente differente rispetto al modo in cui svolgiamo solitamente le cose con le altre feature. Abbiamo scelto di realizzare una versione base dello strumento capace di funzionare il più in fretta possibile (così che possiate allenarvi già da adesso che la Season 7 è ancora giovane), invece che aspettare molto di più per rilasciare uno strumento più completo ma con funzionalità grossomodo simili", spiega la Riot.

"Questo significa che mancano ancora alcune cose, ma anche che sentiremo il vostro parere per migliorare lo strumento in itinere". Riot continuerà a monitorare i propri server per vedere quanto il Practice Tool impatterà nelle loro performance e in base ai riscontri effettuerà diverse operazioni per ottimizzarne il funzionamento. Il tool è disponibile sotto la schermata Allenamento e richiede l'installazione dell'ultimo aggiornamento del client per essere utilizzato.