Le migliori magliette geek su Amazon

Iniziamo con Star Wars, del quale si aspetta il nuovo trailer dell'Episodio VIII. Volete trasmettere il vostro amore per la famosa serie? Magari, per l'iconico personaggio della Principessa Leia: ecco quali sono in questo momento le migliori offerte in tal senso su Amazon:

I fan del mondo dell'informatica, invece, gradiranno qualcosa in questo stile. Apple, oltre che Intel e Google qui sono protagoniste.

Se invece preferite il mondo dei videogiochi ci sono alcune magliette dedicate ai grandi cult del passato come Pac Man, Metal Slug e Space Invaders.

Ultimamente è il momento di Crash Bandicoot dopo lo straripante successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: che ne dite di festeggiarlo adeguatamente con una maglietta di queste?

Però, potreste preferire anche qualcosa di più moderno come i vari The Witcher, Mortal Kombat X, Fallout, Dark Souls 3, Zelda, Super Mario: insomma ce n'è per tutti i gusti.

e addirittura al. Alcune di queste sono veramente molto geek! E anche film storici come

Se siete dei fan del mondo del Commodore 64, invece, probabilmente amerete alla follia una di queste magliette, offerte su Amazon a prezzi decisamente concorrenziali.

E non ci dimentichiamo degli appassionati delle esplorazioni spaziali, che probabilmente saranno interessati a qualcosa di questo tipo.