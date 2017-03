LawBreakers: parte la Closed Beta del nuovo brutale shooter multiplayer

La Closed Beta è attualmente in corso e andrà avanti per tre giorni, ma ulteriori fasi di test verranno organizzate in seguito. Chi è interessato a partecipare deve iscriversi tramite il sito ufficiale di LawBreakers. Parliamo dello shooter veloce e brutale ideato dal creatore di Gears of War, Cliff Bleszinski, insieme alla sua nuova software house, Boss Key Productions.

La quale promette cambiamenti sostanziali rispetto alla Alpha di LawBreakers, come sintetizzato qui. Non solo sono stati applicati diversi fix e nuovi bilanciamenti, ma la Beta introduce contenuti inediti come nuovi Ruoli, Mappe e opzioni di gioco.

LawBreakers è uno shooter contestualizzato in arene con ritmi molto veloci come quelli di Unreal Tournament e Quake. È il progetto che Cliff Bleszinski porta avanti dal momento in cui ha lasciato Gears of War ed Epic Games. I ritmi di gioco sono molto frenetici e le armi assomigliano a quelle viste nei vecchi titoli multiplayer prima citati. Si nota però una maggiore insistenza sul combattimento melèe. Si sfidano due squadre composte da cinque membri che devono affrontarsi in modalità di gioco basate su obiettivi. Le due fazioni in gioco, Law e Breakers, potranno accedere alle medesime classi, il che renderà LawBreakers perfettamente simmetrico. Ciascuna classe sarà dotata di caratteristiche di movimento peculiari, armamentario specifico e attributi propri. Tutti i giocatori dovranno poi interagire con le leggi della gravità, perché solo in questo modo saranno veramente efficaci. Altri dettagli sul gioco si trovano qui.