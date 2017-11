LawBreakers di nuovo in prova gratuita

Boss Key Productions ci riprova con un altro weekend gratuito. Il suo LawBreakers non sembra appassionare i giocatori come ci si aspettava, ma una nuova trial potrebbe spingere i fan a provarlo e, magari, a voler continuare a giocare. C'è infatti anche uno sconto del 50% per coloro che vorranno acquistare definitivamente LawBreakers nel fine settimana.

Il free weekend parte oggi e andrà avanti fino a domenica alle 21:00. Lo sconto di cui parlavamo, invece, permette di acquistare LawBreakers a 14,99€ invece dei canonici 29,99€. Tutti i dettagli su Steam.

LawBreakers è un FPS dai ritmi sostenuti contestualizzato in arene e con possibilità di personalizzazione dei match e modalità spettatore.

È il progetto che Cliff Bleszinski porta avanti dal momento in cui ha lasciato Gears of War ed Epic Games. I ritmi di gioco sono molto frenetici e le armi assomigliano a quelle viste nei vecchi titoli multiplayer prima citati. Si nota però una maggiore insistenza sul combattimento melèe.

Le due fazioni in gioco, Law e Breakers, potranno accedere alle medesime classi, il che renderà LawBreakers perfettamente simmetrico. Ciascuna classe sarà dotata di caratteristiche di movimento peculiari, armamentario specifico e attributi propri. Tutti i giocatori dovranno poi interagire con le leggi della gravità, perché solo in questo modo saranno veramente efficaci.

Altri dettagli si trovano qui.