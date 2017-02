La versione retail di The Walking Dead: The Telltale Series - A New Frontier uscirà a marzo

Telltale Games ha annunciato che The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier uscirà in versione retail con Season pass su disco il 3 marzo, su PlayStation 4 e Xbox One. L’offerta include la premiere suddivisa in due parti e garantisce l’accesso tramite download ai successivi episodi della stagione, non appena questi saranno disponibili.

Allo stesso tempo è stato confermato che il terzo episodio della stagione, intitolato “Above the Law”, farà il suo debutto il prossimo mese. Maggiori dettagli saranno resi noti nelle settimane a venire.

The Walking Dead – A New Frontier è ambientato ad alcuni anni di distanza dagli eventi della seconda stagione. La storia rappresenta un nuovo inizio per i giocatori che decideranno di avvicinarsi alla serie per la prima volta e che ancora non conoscono il personaggio di Clementine. Coloro che invece proseguiranno l’avventura dopo aver vissuto gli appuntamenti precedenti, avranno più opzioni per configurare rapidamente gli eventi passati oppure potranno importare i file salvati su altre piattaforme.

Finora The Walking Dead: A Telltale Game Series ha riscosso un notevole successo, vendendo più di 50 milioni di episodi a livello globale e ottenendo più di 100 Game of the Year Awards da alcune delle principali realtà specializzate del settore.

Di seguito vi proponiamo il trailer che annuncia l’arrivo dell’edizione retail.