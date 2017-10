La novità della patch 4.1 di Final Fantasy XIV: Stormblood

Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer focalizzato sul prossimo aggiornamento di Final Fantasy XIV: Stormblood. Intitolata “The Legend Returns”, la patch 4.1 è il primo grande update ed espande lo scenario principale del gioco in seguito alla liberazione di Ala Mhigo.

Gli avventurieri potranno anche affrontare una nuova prova Shinryu, denominata The Minstrel's Ballad: Shinryu's Domain, e lottare in un’ardua serie di battaglie Ultimate con il debutto di The Unending Coil of Bahamut (Ultimate).

The Legend Returns segna anche l’inizio dell’attesissima serie di raid “Return to Ivalice”, che porterà i giocatori nelle rovine della città di Rabanastre. Durante la recente trasmissione “Letter from the Producer LIVE”, il game director Naoki Yoshida ha presentato l’artwork e il modello del mostro di Return to Ivalice nel gioco, che è stato progettato dall’ospite speciale Keita Amemiya, già creatore della serie TV e cinematografica Garo, da cui prendono ispirazione i design dell’equipaggiamento, delle armi e delle cavalcature del PvP della patch 3.5.

Nel corso della trasmissione sono state presentate anche delle nuove aree di gioco e ulteriori dettagli sui contenuti inclusi nell’aggiornamento. Gli utenti potranno esplorare una serie di dungeon con una squadra di formata da tre membri e dare ordini ai compagni per aiutarli a vincere. Sia i giocatori che vogliono acquistare la loro prima casa che quelli che vogliono provare il nuovo servizio di trasloco potranno trasferirsi in questa nuova area residenziale in stile orientale.

È inoltre prevista una nuova modalità PvP in cui due squadre di 24 giocatori proveranno ad assaltare e distruggere la torre della squadra nemica. Si potranno anche pilotare delle creazioni dei goblin, come l’Oppressor e il Cruise Chaser, per fare a pezzi la squadra avversaria. Yoshida ha parlato anche di vari cambi e miglioramenti alle azioni e agli incantesimi dei mestieri. L’introduzione di una lista di amici e comunicazione/tell tra i mondi è accompagnata da novità nella personalizzazione dell’interfaccia, nelle barre dei mestieri, nelle alleanze tra i mondi e nelle battaglie PvP personalizzate. Sono infine previsti miglioramenti al Party Finder.

Prossimamente tornerà anche la collaborazione tra Final Fantasy XIV e Yo-Kai Watch di Level-5. Fino al 1° novembre i giocatori potranno ottenere nuovamente armi, minion e cavalcature a tema Yo-kai. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina degli eventi di Yo-Kai su Lodestone.