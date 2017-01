La CNN ha usato uno screenshot di Fallout 4 nei suoi articoli sugli hacker russi

Gli articoli e i servizi riguardanti la compromissione dei servizi informatici sono i più complessi da assemblare perché sovente i responsabili sono ignoti e non ci sono fatti fisici ad accompagnare la notizia. È per questo che i giornalisti devono inventarsi degli escamotage, come è successo al celebre broadcaster CNN.

Quest'ultima ha infatti usato uno screenshot di Fallout 4 per raccontare gli ultimi fatti che vedono degli hacker russi responsabili della compromissione delle elezioni statunitensi vinte da Donald Trump e di altri fatti di violazione della sicurezza informatica in territorio Usa.

Il presidente uscente Barack Obama ha applicato una serie di sanzioni alla Russia per gli hackeraggi delle email del partito democratico durante le elezioni americane, ricostruzione con cui invece non concorda il presidente eletto. Il quale ha inoltre rimarcato il fatto che "nessun PC è sicuro", invitando a scrivere di pugno e ad affidarsi ad un corriere per comunicare le cose riservate.

Per raccontare questa storia la CNN ha catturato uno screenshot da Fallout 4 che mostra uno dei terminali retrò che si possono incontrare nelle vaste Zone Contaminate del gioco e con cui il giocatore può interagire per carpire informazioni su storie, personaggi e fatti. La presenza di questo screenshot nei servizi della CNN è stata riscontrata per la prima volta su Reddit.

In Fallout 4, così come nei due giochi precedenti Fallout 3 e Fallout: New Vegas, i giocatori devono affrontare una sorta di mini-gioco per poter controllare direttamente i terminali. Bisogna individuare le parole esatte rifacendosi alla posizione di specifiche lettere all'interno delle parole che si vedono a schermo e che sono distribuite alla rinfusa. È proprio questo puzzle che è stato mostrato dalla CNN per spiegare il fenomeno dell'hacking politico a cui stiamo assistendo in questi giorni.