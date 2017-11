L'Esorcista: arriva il videogioco in VR, non per deboli di cuore

The Exorcist: Legion VR si suddivide in capitoli e in ognuno di questi il giocatore è chiamato ad affrontare una creatura demoniaca che ne metterà alla prova i nervi. L'esperienza si ispira al famosissimo romanzo del maestro dell'horror William Peter Blatty e sfrutta le capacità di immedesimazione dei visori VR moderni per ricreare la suggestione di quello che viene ricordato come "il più terrificante film di tutti i tempi".

Per ogni scenario il giocatore dovrà esplorare gli ambienti per ritrovare gli indizi che possano permettergli di organizzare la pratica dell'esorcismo e, infine, confrontarsi con la persona colpita dal demonio. Quanto alle meccaniche, dunque, si tratta in parte di investigazione e in parte di confronto con l'entità demoniaca.

Il giocatore può decidere se affidare al sistema gli spostamenti o se spostarsi in maniera libera tramite i controller tracciati. Ciascun capitolo prevede la presenza di un'entità demoniaca differente, da affrontarsi con un'arma specifica e beneficiando dell'esperienza accumulata in precedenza. Dopo la fine della missione si torna in un luogo sicuro, il proprio ufficio, in cui è possibile verificare come è andato il caso.

C'è un filo conduttore tra un'indagine e l'altra che rimanda a un'esperienza più intima del protagonista con una voce misteriosa che lo informa tramite messaggi criptici. Ogni capitolo ha una durata che si aggira fra 20 e 25 minuti, all'interno di una struttura che privilegia la rigiocabilità. Interessante il comparto tecnico, con ambienti di gioco realistici e credibili in VR.

Ciascun capitolo ha un prezzo di 4,99€, mentre fino al 29 novembre c'è uno sconto del 20%. Potete acquistare The Exorcist: Legion VR su Steam.