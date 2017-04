L'azienda che ha creato i cheat di Overwatch deve pagare 8,6 milioni di dollari in danni a Blizzard

Nella scorsa estate Blizzard ha citato in giudizio l'azienda tedesca Bossland anche negli Stati Uniti, dopo aver avviato cause legali analoghe nel Vecchio Continente. Blizzard ha chiesto il pagamento di danni superiori a 8 milioni di dollari per violazione del copyright e il giudice californiano le ha dato ragione. Inoltre, Bossland non può più commercializzare i suoi prodotti in territorio statunitense.

Con la crescita dell'industria dei videogiochi è risalito in maniera direttamente proporzionale anche tutto il settore dei bot e dei cheat. Alcuni giocatori, ovvero, sono disposti a pagare pur di avere dei vantaggi competitivi in maniera normalmente non autorizzata né considerata leale da parte degli altri giocatori.

La Corte ha appurato che il software sviluppato da Bossland aggira effettivamente la tecnologia di protezione nei confronti dei cheat di Blizzard conosciuta come "Warden". Spingendo i giocatori ad eseguire una versione contraffatta del software, Bossland viola così il copyright Blizzard.

"Bossland contribuisce materialmente alla violazione del copyright attraverso il suo Bossland Hacks. Lo rende disponibile al pubblico e istruisce i giocatori all'installazione di questo software e al suo corretto funzionamento. In questo modo spinge gli utenti a creare versioni derivate rispetto al software originale", si legge nella sentenza del tribunale.

Nel corso della sua esistenza, Bossland ha creato bot e cheat per molti giochi Blizzard, come World of Warcraft, Diablo 3, Heroes of the Storm, Hearthstone e Overwatch. Per Blizzard è molto importante garantire un ambiente di gioco equo e senza favoritismi, ed è per questo che da molti anni cerca di rivalersi su questa azienda tedesca. L'ha trascinata in tribunale, pur essendo una battaglia che non si può combattere solamente per vie legali, richiedendo un forte affinamento anche del software di anti-cheat interno ai giochi.

La Corte Distrettuale della California si è espressa in modo molto simile a quanto avevano fatto i corrispondenti organi giudiziari di Germania e Regno Unito, come abbiamo visto qui.