Injustice 2 è adesso disponibile su PC

Dopo aver attraversato un periodo di open beta ai primi di novembre, il picchiaduro a incontri Injustice 2 è ora disponibile su PC e può essere acquistato attraverso Steam e Microsoft Store. Originariamente sviluppato da NetherRealm Studios, il gioco è stato convertito dallo studio polacco QLOC e permette anche agli utenti PC di vestire i panni dei personaggi DC Comics come Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg, Harley Quinn e Freccia Verde.

Tutti i DLC di Injustice 2 attualmente disponibili su console – Red Hood, Sub Zero, Starfire, Black Manta, e Raiden – sono ora presenti anche in versione PC nella Injustice 2 Ultimate Edition, e nell’Injustice 2 Ultimate Pack, oppure nei Fighter Pack #1 e Fighter Pack #2. L’ultimo DLC dedicato a Hellboy, pubblicato ieri per PlayStation 4 e Xbox One, sarà messo a disposizione più avanti.

Injustice 2 offre un'imponente selezione di supereroi e supercriminali DC e permette ai giocatori di costruire e potenziare la versione definitiva dei loro personaggi DC preferiti. I giocatori possono cimentarsi con l'epica Modalità Storia, il variegato Multiverso e gilde multigiocatore online, ottenere equipaggiamento raro e di valore e personalizzare i propri personaggi.

Le versioni PlayStation 4 e Xbox One sono disponibili da maggio.