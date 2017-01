In lavorazione un nuovo gioco dell'universo di Vampire: The Masquerade

White Wolf, che è stata recentemente acquisita da Paradox Interactive dopo essere stata di proprietà di CCP Games, ha annunciato il suo prossimo progetto. Si tratta di Werewolf: The Apocalypse e sarà ambientato all'interno dell'universo Mondo di Tenebra, molto ben conosciuto dagli appassionati di videogiochi per via dei capolavori indimenticati Vampire: The Masquerade - Bloodlines e Redemption.

Focus Home Interactive collaborerà alla produzione del videogioco, il cui sviluppato sarà affidato alla francese Cyanide Studio. "Mondo di Tenebra rappresenta una visione cruda del nostro tempo", si legge in un comunicato stampa diffuso da Focus Home Interactive. "Dove le cospirazioni più subdole esistono effettivamente. Il divario tra ricchi e poveri è enorme e la corruzione è diffusa. Nelle ombre della società in declino, gli esseri umani sono vittime di orrori soprannaturali, in lotta per il controllo".

Non ci sono ancora dettagli sul gioco, ma è certo che i giocatori impersoneranno un licantropo in lotta contro la corruzione e gli orrori soprannaturali, diretto contro l'inevitabile apocalisse. Maggiori informazioni saranno rivelate durante un evento dedicato organizzato da Focus a Parigi nei giorni dell'1 e del 2 febbraio.

Nel 2004 Troika Games sviluppava Vampire: The Masquerade - Bloodlines, un gioco di ruolo capace di raccogliere ampi consensi da critica e pubblico. Questo team di sviluppo, però, sarebbe stato chiuso subito dopo la pubblicazione del gioco, nel 2005, perché incapace di trovare finanziatori per altri progetti. Bloodlines è ancora disponibile e giocabile tramite Steam e GOG.

Prima, nel 2000, era uscito Redemption, un gioco completamente differente e con una storia indipendente, in cui i giocatori seguivano, dalle prospettive in prima o in terza persona, l'avventura di un crociato francese, tale Christof Romuald, attraverso Praga e Vienna nel medioevo e a Londra e New York nell'era moderna.