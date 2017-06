In arrivo una PlayStation 4 dorata

Secondo alcuni utenti di Reddit alcuni centri Walmart negli Stati Uniti avrebbero iniziato a promuovere la nuova versione di PS4 Slim in colore oro. Questa diventerebbe disponibile il prossimo 9 giugno e verrebbe venduta a un prezzo inferiore rispetto all'attuale, di 249 dollari.

La PS4 Slim dorata offrirebbe un hard disk da 1 TB, mentre il controller manterrebbe l'uniformità cromatica con lo chassis della console. Quest'ultimo, del resto, è già disponibile su Amazon.

Walmart ha rivelato per errore la nuova versione di PlayStation 4, che attualmente non è ancora acquistabile. Ricordiamo che la conferenza Sony PlayStation pre-E3 è fissata per il 13 giugno alle 3:00, ora italiana. C'è molta attesa per scoprire come Sony risponderà a Microsoft e alla sua conferenza basata su Scorpio. Sicuramente di carne al fuoco ce n'è, con i vari God of War, Days Gone, The Last of Us Part 2 e l'espansione di Uncharted, in aggiunta probabilmente a Bloodborne 2. Come le altre, anche questa conferenza verrà trasmessa in live streaming.