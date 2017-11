Il videogioco di Holly e Benji sta per arrivare sugli smartphone

Captain Tsubasa: Dream Team è un videogioco già disponibile in Giappone che vi permetterà di rivivere in chiave ludica le azioni del manga di culto conosciuto in Italia come Holly e Benji così popolare negli anni '90 e non solo. Si tratterà di una sorta di gioco di ruolo ad ambientazione calcistica in cui il giocatore potrà modellare e far crescere il proprio alter ego calciatore.

A disposizione del giocatore un quantitativo massimo di punti da spendere nel corso della partita per realizzare le varie azioni di gioco come i passaggi, i dribbling e i tiri. E non mancano le azioni speciali che hanno reso così virale Holly e Benji come la "Catapulta Infernale" e il "Tiro della Tigre".

I giocatori, all'interno della struttura free-to-play, hanno la possibilità di fare progressi e di sbloccare i personaggi della serie originale per formare il proprio "dream team". Ciascuno dei calciatori si caratterizzerà per una famosa azione speciale come il tiro del falco e la tecnica acrobatica. Affrontando le partite sarà poi possibile migliorare le abilità dei vari personaggi inseriti nella propria squadra, in modo da poter sfidare gli altri giocatori online. C'è anche la modalità storia, che permetterà di rivivere alcune delle vicende narrate negli episodi del manga originale.

In Captain Tsubasa: Dream Team (è il titolo originale del manga da cui Holly e Benji è tratto) ci saranno i personaggi iconici come potete vedere nello splendido trailer a calce della news. Fra gli altri si possono ammirare Julian Ross, Mark Landers, Ed Warner oltre che ai protagonisti Oliver Hutton e Benjamin Price.

Il gioco ha già riscosso un enorme successo in Giappone, dove è disponibile dal 13 giugno nei formati iOS e Android. Il produttore KLAB ha, infatti, annunciato 4 milioni di download per Captain Tsubasa: Dream Team, motivo per cui l'arrivo in occidente è ancora più atteso. Diffidate però dei giochi con titolo simile ora disponibili su Google Play perché possono contenere malware o altri contenuti potenzialmente dannosi. Captain Tsubasa: Dream Team in Italia non è adesso disponibile: quando lo sarà ve lo segnaleremo.

Per adesso, però, potete già registrarvi sul sito ufficiale e ricevere 25 Dreamball, si tratta della valuta in-game che poi sarà ottenibile con denaro reale. Visto la struttura tipica dei giochi free-to-play è certo che prima o poi ne avrete fortemente bisogno, pena l'impossibilità di continuare a giocare. Altri dettagli sul gioco si trovano qui.

Holly e Benji è il famoso anime televisivo prodotto e realizzato nel 1983 dalla Tsuchida Production, tratto dal manga Captain Tsubasa creato due anni prima da Yoichi Takahashi. L'anime, che in Italia apparve nell'estate del 1986 riscuotendo sulle reti Fininvest un enorme successo, si compone di 128 episodi che raccontano solo la storia dei primi 25 tanko­bon.