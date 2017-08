In occasione della Gamescom 2017 è stato rilasciato il trailer di lancio di Life is Strange: Before the Storm, prequel dell'apprezzata avventura psicologica di Dontnod Entertainment uscita nel 2015.

Il nuovo video si concentra sulla storia e mostra una serie di nuovi personaggi e ambientazioni. Il gioco sarà disponibile in anteprima, presso la Hall 9, per tutti coloro che parteciperanno alla fiera tedesca nel corso della settimana.

Life is Strange: Before the Storm è ambientato ad Arcadia Bay tre anni prima degli eventi della prima serie, e vede come protagonista una Chloe Price sedicenne e ribelle che stringe un'improbabile amicizia con Rachel Amber, una ragazza bellissima, estremamente popolare e destinata al successo. Quando la vita di Rachel viene improvvisamente stravolta da un segreto della sua famiglia, questa nuova amicizia sarà ciò che darà forza a entrambe per sconfiggere i propri demoni.

Il primo dei tre episodi di Life is Strange: Before the Storm, intitolato “Svegliati”, uscirà il 31 agosto per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Vi lasciamo al trailer.