Il survival Impact Winter uscirà su PC ad aprile

Bandai Namco ha annunciato che l’avventura di sopravvivenza Impact Winter sarà disponibile su PC, in formato esclusivamente digitale, a partire dal 12 aprile. Prenotando una copia del gioco si riceverà la colonna sonora ufficiale prodotta in esclusiva dal compositore Mitch Murder.

La storia di Impact Winter si svolge in un contesto post-apocalittico. In seguito alla collisione di un asteroide con la Terra, il mondo si è ridotto a una vasta distesa ghiacciata e desolata. A causa delle rigide temperature gli abitanti sono morti quasi tutti e non resta praticamente più nulla, ma una misteriosa trasmissione radio riaccende la speranza di sopravvivenza del protagonista, che dovrà cercare di superare i successivi trenta giorni.

Impact Winter permette di esplorare il Void nelle vesti di Jacob Solomon, un sopravvissuto al cataclisma che, dopo aver vagato a lungo per le distese di ghiaccio, si imbatte in una chiesa sepolta. Qui sono rifugiati altri quattro superstiti, in compagnia del loro robot AKO-LIGHT. Insieme formeranno una squadra che, a dispetto delle rigide condizioni atmosferiche, proverà a cacciare e a scovare provviste senza perdere d’occhio l’obiettivo primario, ovvero ridurre di attendere l'arrivo dei soccorsi.

Di seguito vi proponiamo un trailer. Il gioco arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One entro la fine dell’anno. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale.