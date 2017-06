Il quinto aggiornamento di Ghost Recon Wildlands introduce la modalità Tier One

Ubisoft ha reso disponibile il quinto aggiornamento di Ghost Recon Wildlands su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il pacchetto introduce una nuova modalità chiamata Tier One, che è stata progettata per offrire ai giocatori un’esperienza impegnativa e un livello di difficoltà più elevato. Può essere attivata solo dopo aver raggiunto il livello 30 nel gioco principale.

Una volta attiva, si vedrà il proprio livello Tier a fianco del proprio nickname, visibile sia sulla pagina del profilo che a tutti i partecipanti alla partita. È stata predisposta anche una nuova barra XP per i punti Tier: esattamente come già avviene nel gioco principale, il completamento di missioni primarie, secondarie e sfide stagionali live consente di incamerare punti e salire di livello.

Provando la modalità per la prima volta si inizierà automaticamente da Tier 50 e salendo di livello la difficoltà diventerà sempre più elevata fino ad arrivare per l’appunto a Tier 1. Per rendere le cose un po’ più semplici è comunque possibile potenziare i danni delle armi dal livelli 1 al 30 sfruttando la funzione “Potenzia armi in Gunsmith”. È inoltre possibile ottenere risorse e ricompense attraverso le sfide stagionali.

La modalità Tier One è accessibile anche nelle sessioni cooperative: in questi casi il gioco sommerà la media del livello Tier di tutti i partecipanti e di quelli che non hanno ancora attivato la modalità, in modo da offrire un livello di sfida equilibrato.

La patch ha un’estensione di 7.42 GB su PC e di 8.8 GB su console. Oltre all’implementazione della modalità Tier One, l’aggiornamento risolve una serie di criticità segnalate dalla community. Ad esempio è stato risolto un problema che causava l'indisponibilità del drone e del binocolo dopo essersi curati con il drone medico. Sono stati regolati i danni inflitti dai proiettili ai veicoli sulla lunga distanza e sono stati risolti i problemi della dinamica di gioco, tra cui quello relativo alla pistola Whisper che non aveva un silenziatore e allertava i PNG.

Altre novità riguardano i bug delle espansioni, come l’icona mancante sulla mappa tattica in Narco Road o il bug della balestra in Fallen Ghosts. L’aggiornamento 5 introduce anche la seconda stagione delle sfide live, con nuovi obiettivi, imprese da completare e ricompense.