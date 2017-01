Il prossimo aggiornamento di Hitman introdurrà un nuovo livello di difficoltà

IO Interactive ha annunciato che Hitman sarà aggiornato con un nuovo livello di difficoltàil 31 gennaio, in concomitanza con l’uscita della Steelbook Edition che racchiude tutti gli episodi della prima stagione. Il livello di difficoltà Professionale offrirà un grado di sfida e di complessità ancora maggiori, ideali per tutti gli amanti dell'azione stealth pura.

Grazie a questa novità verranno introdotti nuovi parametri d’identificazione. I giocatori saranno ad esempio notati durante lo spostamento di oggetti sospetti o in base al comportamento mantenuto di fronte a determinati NPC. Saranno inoltre presenti nuove regole per il funzionamento delle telecamere, finestre di salvataggio limitate e altro ancora.

Per sbloccare il livello di difficoltà Professionale bisognerà raggiungere il Livello di Professionalità 20 in ciascuna mappa e saranno anche istituite apposite leaderboard separate da quelle tradizionali. Il livello di sfida estremo sarà disponibile per tutte le missioni della modalità Storia, ad eccezione del Prologo.

La stagione completa di Hitman sarà disponibile dal 31 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.