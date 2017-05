Il gioco indie Prey for the Gods cambia nome dopo l'opposizione di Bethesda

Lo scorso anno il team indipendente No Matter Studios aveva avviato una campagna Kickstarter per il finanziamento di Prey for the Gods, nuovo titolo con visuale in terza persona dallo stile molto simile a Shadow of the Colossus. Gli ottimi riscontri ottenuti con il crowdfunding hanno spinto lo studio ad avviare lo sviluppo sia su PC che su PlayStation 4 e Xbox One, sebbene ancora adesso non sia stata comunicata una finestra di lancio.

La produzione è andata avanti senza intoppi, fino a quando il gioco è finito sotto la lente d'ingrandimento di ZeniMax. La società proprietaria di Bethesda ha infatti minacciato di avviare un'azione legale, accusando No Matter Studios di aver violato il marchio "Prey". Dopo aver valutato se adire o meno le vie legali, gli sviluppatori hanno preferito evitare di incorrere in un procedimento lungo e dispendioso, che in caso di soccombenza avrebbe senz'altro inciso negativamente sullo sviluppo del gioco. Per questo motivo le due compagnie hanno trovato un accordo e Prey for the Gods ha cambiato nome, diventando Praey for the Gods.

“Avremmo potuto lottare e ci abbiamo riflettuto su per un po’”, scrive lo studio nella sua ultima newsletter. “Un’opposizione riguardante un marchio può essere una faccenda lunga e, in base a quanto si è disposti a proseguire, può anche essere molto dispendiosa. Non vogliamo spendere i nostri preziosi fondi di Kickstarter, e non abbiamo nemmeno intenzione di chiedere ulteriori risorse per poterci muovere in tribunale”.

“Utilizzare il denaro dei backer per qualcosa che non riguarda lo sviluppo o le ricompense destinate ai finanziatori ci sembra orribile”, proseguono gli sviluppatori. “Anche se dovessimo vincere rischieremmo di spendere una porzione considerevole dei nostri fondi, e a nostro modo di vedere non ne vale la pena”.

“Sfortunatamente ZeniMax ha scelto di opporsi al nostro marchio, dal momento che lo ritenevano troppo simile al loro marchio “Prey”. Pur non essendo d’accordo con la loro opposizione, siamo riusciti a raggiungere un accordo. È una cosa che ci ha tenuto svegli molte notti, e senza ombra di dubbio ha spostato la nostra attenzione dal gioco a più riprese. Questo è veramente qualcosa che nessuna compagnia agli esordi dovrebbe affrontare. Il fatto di essere riusciti ad uscire dal tunnel senza conseguenze e continuando a sviluppare il gioco è stata una vittoria”.

Se si prende in considerazione la natura del progetto, è difficile pensare che Prey for the Gods possa in qualche modo essere confuso con Prey, il nuovo titolo di Arkane Studios in arrivo sul mercato proprio oggi. E del resto, sebbene la pretesa appaia tutto sommato ingiustificata, non è la prima volta che ZeniMax mantiene una politica ferrea di difesa dei suoi marchi.