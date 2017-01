Il gioco del figlio di John Romero è ora disponibile su Steam e Google Play

Buon sangue non mente, potremmo dire! Il figlio di John Romero, Donovan, da tempo lavora a un gioco ambientato in una versione alternativa degli Stati Uniti e adesso annuncia, insieme al padre ma anche alla madre, entrambi programmatori, la disponibilità della sua creazione sugli store principali nelle versioni Windows, Mac e Android.

Gunman Taco Truck mette il giocatore alla guida di un camion normalmente usato per la vendita di street food. Gli Stati Uniti sono in mano agli zombi e ad ogni tipo di entità mostruosa, ma fortunatamente il camion è caricato con un arsenale di tutto rispetto, come se fosse pronto ad affrontare un livello di DooM! Lo si può usare in un duplice senso, per sfamare i pochi sopravvissuti con gli ultimi taco, ma anche per sferrare attacchi micidiali contro i mostri.

L'obiettivo della famiglia che opera nell'industria dei Taco è di lasciare gli Stati Uniti e raggiungere un posto sicuro, in questo caso la città di Winnipeg, in Canada. Il tutto all'interno di una grafica in forte stile retrò che riporta alla mente alcuni giochi a 8-bit di una volta. L'azione scorre orizzontalmente, mentre con gli arti smembrati ai mostri si può riempire il frigorifero e preparare pietanze sempre nuove per la clientela di sopravvissuti. Con il denaro così ricavato diventa possibile potenziare il camion e raggiungere le città più distanti, proseguendo nel viaggio verso il Canada.

Donovan Romero-Brathwaite ha iniziato a sviluppare questo gioco all'età di 9 anni. Oggi ne ha 12 ed è pronto a mostrare la sua creazione al mondo intero. Su Steam Gunman Taco Truck ha già una valutazione pari a "positiva" e il gioco costa solamente 11,99€. Che la storia dei genitori possa ripetersi?

Donovan è infatti il figlio del mitico creatore di Wolfenstein 3D, DooM e Quake e di Brenda Brathwaite Romero, autrice, tra le altre cose, della famosa serie di giochi di ruolo Wizardry. Il progetto è stato iniziato qualche anno a corollario di una lezione di programmazione dal piccolo Donovan, ma poi è diventato un progetto di famiglia ed è adesso prodotto dall'etichetta del padre Romero Games Ltd.

"È il primo gioco che produco da me ed è stato molto divertente crearlo", ha detto Donovan. "Creare un gioco è sempre stato il mio sogno e finalmente si è avverato". È nato in seguito a una lezione di programmazione, al termine della quale Donovan ha mostrato la propria creazione ai genitori. Che sono rimasti esterrefatti dopo la prima prova, al punto da voler contribuire al progetto.

Gunman Taco Truck si può scaricare da Steam e da Google Play, versione quest'ultima free-to-play con acquisti in-app.