Il demo di Portal su HoloLens mostra le potenzialità della realtà aumentata

Kenny W., sviluppatore piuttosto attivo nel campo della realtà aumentata che spesso condivide i propri progetti ed esperimenti su YouTube, ha mostrato nei giorni scorsi un demo di Portal per HoloLens di Microsoft che suggerisce che cosa possa voler dire giocare il celebre rompicapo in prima persona in uno scenario di mixed/augmented-reality.

L'utente si troverà a maneggiare un "Weighted Companion Cube" e l'iconica Portal Gun, con la quale potrà aprire portali arancioni e blu su qualsiasi superficie lo circondi, farvi cadere il cubo in uno di loro per teletrasportarlo nella propria casa, o in qualsiasi ambiente si trovi. Il cubo è in grado di riconoscere, ad esempio, una rampa di scale e capitolare in maniera appropriata.

E no, il demo non permette di camminare o saltare tra i portali, garantendo la perfetta integrità delle leggi della fisica.

Si tratta ovviamente di una sorta di proof-of-concept, un esempio dimostrativo di ciò che è possibile realizzare con la tecnologia AR. Pur non essendovi puzzle da risolvere come nel titolo di Valve, è sempre possibile trasformare qualsiasi ambiente in un campo di sperimentazione Aperture Science.