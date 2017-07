Il creatore di DayZ considera vergognoso l'incremento di prezzo di ARK: Survival Evolved

Il CEO di RocketWerkz, Dean Hall, ha aspramente criticato Studio Wildcard per la scelta di raddoppiare il prezzo di ARK: Survival Evolved durante l'Early Access. Secondo Hall, allo stato attuale il gioco non è minimamente nella condizione di giustificare un costo analogo a quello di un prodotto tripla A.

Gli sviluppatori hanno deciso di innalzare il prezzo a 59.99 euro la scorsa settimana, in attesa che la versione definitiva esca sul mercato retail l’8 agosto. Hall ha contribuito al successo dell'Early Access come modello economico grazie allo sviluppo di DayZ, e a suo dire ARK: Survival Evolved non è qualitativamente pronto per rientrare nella fascia di prezzo più elevata. Secondo Hall questa decisione “rappresenta un forte distacco dalla community". “Tanto per chiarire la mia opinione: l’incremento di prezzo di ARK è dannatamente vergognoso”, ha aggiunto lo sviluppatore in un commento apparso su Twitter.

Garry Newman, creatore di Garry’s Mod e di Rust, ha replicato alle frasi di Hall suggerendo che il successo di Studio Wildcard potrebbe essere fonte d’ispirazione per altri sviluppatori. “Sono bravi nel realizzare denaro, dlc, console, aumenti di prezzo, e questo non sembra danneggiarli. Forse potremmo imparare qualcosa”, ha scritto Newman.

Intervenuto ai microfoni di PC Gamer, Hall ha aggiunto anche che i giochi dovrebbero rimanere in accesso anticipato fino a quando non vengano eliminati tutti i bug. Affrettarne l'uscita completa, ad un prezzo più elevato, è da considerarsi una pratica scorretta.

“Credo che ARK, come DayZ e qualsiasi altro titolo in Early Access, dovrebbe rimanere tale fino a quando non sia stata raggiunta la performance prevista e gli standard commisurati al suo prezzo”, ha osservato, aggiungendo che difficilmente questa strategia si rivelerà deleteria per Wildcard dal punto di vista commerciale. Tuttavia questa scelta evidenzia che “a chi prende le decisioni sul prezzo non interessa dello stato del gioco e vuole solo arrivare sul mercato retail il prima possibile”.

“Non è tanto il prezzo a preoccuparmi. Ma chi prende queste decisioni sembra essere scollegato dallo sviluppo”, ha concluso Hall. “Mi sembra che la pubblicazione dell’Early Access sia abbastanza arbitraria e guidata dal desiderio di avere le versioni pacchettizzate sugli scaffali, anziché offrire un gioco privo di bug e bilanciato”.

ARK: Survival Evolved è attualmente il titolo più venduto di sempre attraverso il programma Early Access di Steam, con oltre 9 milioni di giocatori raggiunti a livello mondiale. Potete trovare ulteriori informazioni qui.