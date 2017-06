Il bundle con i Mega Man dal 7 al 10 arriverà ad agosto

Mega Man Legacy Collection 2 è previsto per l'8 agosto nei formati PC, PS4 e Xbox come si legge su Capcom Unity. Mentre l'originale Mega Man Legacy Collection si concentrava sui titoli a 8 bit della mitica saga di platform, questa seconda collezione si focalizza sulle ere successive.

Mega Man 7, infatti, introduceva nuove idee di gioco, come la possibilità di acquistare degli oggetti e, appunto, la grafica a 16 bit. Mega Man 8, invece, offriva una grafica ancora più colorata, con l'avvento dei 32 bit, oltre che animazioni più fluide per raccontare meglio l'avventura di Mega Man nel tentativo di arrestare i piani diabolici del Dr. Wily.

Mega Man 7

Mega Man 8

Mega Man 9, invece, rappresentava un ritorno alle origini e alla grafica a 8 bit. In Mega Man 10, infine, i giocatori potevano impersonare anche Bass, pur sempre nello scenario retrò.

Mega Man 9

Mega Man 10

La versione moderna in uscita ad agosto offrirà nuove opzioni sia per i giocatori casual, che potranno beneficiare dell'armor con efficacia raddoppiata, sia per gli hardcore gamer, con livelli di gioco remixati e nuove sfide in una modalità dedicata. Non mancherà la sezione museo, in cui gli appassionati potranno ammirare bozzetti, concept e altri materiali di sviluppo. Mega Man Legacy Collection 2 sarà presente in versione giocabile all'E3.