I requisiti di sistema per la versione PC di Wolfenstein II: The New Colossus

Bethesda ha annunciato i requisiti di sistema minimi e raccomandati per la versione PC di Wolfenstein II: The New Colossus.

Configurazione minima

The "Can I Play, Daddy?" (720p e 60 fps a settaggi bassi)

CPU: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 o superiore

GPU: Nvidia GTX 770 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB o superiore

RAM: 8GB

Sistema operativo: Win7, 8.1, o 10 (versioni 64-Bit)

Storage: 55GB

Configurazione raccomandata

The "I Am Death Incarnate" (1080p e 60 fps a settaggi elevati)

CPU: Intel Core i7-4770/AMD FX-9370 o superiore

GPU: Nvidia GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 470 4GB o superiore

RAM: 16GB

OS: Win7, 8.1, o 10 64-Bit

Storage: 55GB

L’executive producer Jerk Gustafsson ha commentato: “molti membri del team sono giocatori PC affezionati e c'è stata grande attenzione per offrire impostazioni aggiuntive al pubblico PC.Tutto, dal frame rate sbloccato al campo visivo, fino ai molti dei settaggi visivi avanzati come le luci, le ombre, i riverberi e si potrebbe andare avanti ancora".

L’elenco delle impostazioni avanzate comprende:

Lights

Shadows

Directional Occlusion

Reflections

Decals

Motion Blur

Image Streaming

Volumetric Quality

Decal Filtering

Deferred Rendering

Chromatic Aberration

Depth of Field

Resolution Scaling

"Abbiamo sfruttato appieno le Vulkan, ci hanno permesso di migliorare le performance in modi che semplicemente non erano possibili in precedenza", ha specificato Gustavsson. "I requisiti minimi sono impostati per assicurare un'esperienza di alta qualità e con le Vulkan gli utenti dovrebbero vedere prestazioni solide su una varietà di configurazioni di sistema. Tuttavia, se state puntando ai 1080p con impostazioni e frame rate elevati, dovreste propendere per le specifiche raccomandate".

La data di lancio di Wolfenstein II: The New Colossus è fissata per il 27 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.