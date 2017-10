I requisiti di sistema per la versione PC di Call of Duty: WWII

Sledgehammer Games ha comunicato i requisiti di sistema minimi e consigliati per la versione PC di Call of Duty: WWII.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 7 64-Bit o successivo

RAM: 8GB RAM

HD: 90GB di spazio

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 660 @ 2 GB / GTX 1050 or ATI Radeon HD 7850 @ 2GB / AMD RX 550

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione a banda larga

Scheda audio: Compatibile DirectX

Requisiti raccomandati

CPU: Intel Core i5-2400 or AMD Ryzen R5 1600X

RAM: 12GB RAM

HDD: 90GB HD space

Video: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1060 @ 6GB or AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX: Version 11.0 compatible video card or equivalent

Network: Broadband Internet connection

Sound Card: DirectX Compatible

La modalità single-player di Call of Duty: WWII racconta la storia del soldato Ronald "Red" Daniels, una giovane recluta della Prima Divisione Fanteria americana alla sua prima esperienza in battaglia durante il fatidico D-Day, uno dei più grandi sbarchi di sempre. Sopravvissuti alle trincee della Normandia, Red e la sua squadra dovranno sfondare le linee nemiche in battaglie leggendarie, come quella della Foresta di Hürtgen e l'Offensiva delle Ardenne, per spingersi fino al cuore della Germania.

La data di lancio di Call of Duty: WWII è fissata per il 3 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.