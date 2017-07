I joy-con della nuova Nintendo Switch come non li avete mai visti finora. Stile retrò grazie a ColorWare

Abbiamo visto come negli ultimi tempi ColorWare sia riuscita a personalizzare ogni tipo di dispositivo dagli smartphone, alle console da gioco passando anche per gli auricolari wireless di Apple. L'azienda permette a chiunque di "colorare" i dispositivi più in voga del momento e di riceverli direttamente a casa chiaramente con un prezzo aumentato proprio per la personalizzazione che l'azienda pone in essi. In questo caso, dopo aver visto il nuovo iPhone in stile retrò e le AirPods realizzate in tutte le più possibili colorazioni, ecco che ColorWare ha voluto proporre agli utenti anche le joy-con della nuova Nintendo Switch ispirandosi ai toni e allo stile della vecchia NES, la Nintendo Entertainment System, che ha visto il suo successo durante gli anni '80.

Sembra essere palese la volontà da parte dell'azienda di catturare l'attenzione degli utenti che hanno amato proprio questa console durante lo scorso millennio. In questo caso appunto gli accessori della nuova Nintendo Switch vengono colorati del classico grigio e linee rosse viste proprio con la passata NES. Presenti anche i tasti in colorazione nera nonché il carattere dei testi che riprende perfettamente il font che venne usato negli anni '80 da Nintendo per la propria console.

Un prodotto davvero perfetto per tutti coloro che hanno amato e continuano ad amare la vecchia NES e che magari la posseggono ancora come una reliquia nel proprio salotto. Di certo non potranno aver fatto a meno di acquistare la nuova Nintendo Switch e altrettanto non potranno fare a meno di acquistare anche questi nuovi joy-con con anima retrò. Certo dovranno fare i conti con il costo non proprio accessibile ma che di certo aumenta il "valore" di questi accessori. ColorWare, infatti, propone i suoi joy-con ad un prezzo di 200 dollari che effettivamente non è altro che il doppio di quanto invece costino quelli normali. Un gadget forse dal costo elevato ma si sa che gli oggetti "culto" e in qualche modo ad edizione limitata non vengono mai regalati.