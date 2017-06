I giochi SEGA disponibili sui dispositivi mobile con iOS e Android. Un ritorno al passato sempre gradito

Chi non ha mai giocato durante la propria adolescenza a titoli come Altered Beast o Sonic The Hedgehog o magari anche a Comix Zone. Tutti grandi classici delle collezioni SEGA che negli anni si sono fatti da parte alle console grafiche di ultima generazione ma che di certo hanno lasciato il segno. Un segno incancellabile e che è pronto a tornare in auge con l'arrivo dei nuovi SEGA Forever, un'iniziativa dell'azienda giapponese che prevede il rilascio dei suoi "vecchi" giochi per i vari smartphone o tablet iOS e Android. Un'operazione nostalgia che riproporrà molti titoli passati che hanno chiaramente fatto la storia di SEGA e che riprodotti ora sui dispositivi di nuova generazione potranno nuovamente fare la fortuna dell'azienda e degli utenti affezionati.

Ogni mese, secondo le direttive della società, verranno pubblicati nuovi titoli in forma completamente gratuita e potranno essere giocati anche in versione offline senza dunque dover essere forzatamente connessi alla rete. Non solo perché ogni gioco permetterà il supporto ai controller e includerà salvataggi sul cloud. Chiaramente i giochi possederanno alcuni annunci pubblicitari che potranno essere disattivati completamente con un singolo acquisto in-app a soli 1.99€.

Ma quali sono i titoli in arrivo di SEGA Forever? La prima ondata di giochi prevede ben cinque titoli dedicati a SEGA Mega Drive e Genesis che saranno disponibili già dalle prossime ore. Parliamo di titoli come Altered Beats, un'avventura nel mondo sotterraneo dove ci si dovrà fare largo a suon di botte. Quindi Comix Zone in pieno stile arcade, ma anche Sonic The Hedgehog in cui si dovrà impersonare il famoso Sonic e correre a tutta velocità per completare le sette zone e raccogliere più cerchi dorati possibili. Infine presenti anche Kid Chameleon, gioco a piattaforme che non ha necessità di presentazioni e Phantasy Star II, un RGP fantascientifico tra i più popolari dell'epoca SEGA.