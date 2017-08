I 30 anni di Creative Assembly

Creative Assembly è stata fondata nel 1987 con lo scopo principale di convertire giochi per Amiga al DOS. Shogun: Total War nel 2000 è stato il titolo che l'ha resa popolare internazionalmente: nei piani iniziali sarebbe dovuto essere un gioco di ruolo basato sul romanzo Il viaggio in Occidente sulla dinastia cinese dei Ming. Nella prima fase della sua vita, CA spostò molti dei suoi impiegati a Singapore dove lavorava a giochi di rugby, cricket e football australiano. Adesso conta oltre 500 dipendenti e, oltre alla sede storica di Horsham, vicino Londra, annovera un'altra sede a Sofia, in Bulgaria. Attualmente sta lavorando su 8 progetti, dei quali 4 non ancora annunciati.

Per festeggiare questa ricorrenza lo studio britannico ha deciso di concedere ai suoi fan 30 unità elite di tipo "Regiments Of Renown" (Reggimenti famosi) per Total War Warhammer. Queste unità fortificano gli eserciti di Uominibestia, Bretonnia, Guerrieri del Caos, Norsca ed Elfi Silvani. Si tratta di un update significativo che si può ottenere da Total War Access a questo indirizzo.

Le nuove unità saranno disponibili dal 10 agosto insieme al DLC per Total War Warhammer dedicato ai Norsca. Altri dettagli sull'iniziativa si trovano qui, mentre per conoscere il futuro di Total War Warhammer cliccate qui.