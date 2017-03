Horizon Zero Dawn ha venduto 2,6 milioni di copie nella prime due settimane

Sony ha comunicato che Horizon Zero Dawn ha venduto 2.6 milioni di unità, a livello globale, nelle prime due settimane di disponibilità nei negozi. Sviluppato da Guerrilla Games, il gioco ha debuttato in Europa il 1° di marzo ed è stato particolarmente apprezzato dalla critica specializzata. I risultati raccolti in questa prima fase lo rendono il prodotto first party dal miglior debutto di sempre su PlayStation 4.

In Horizon Zero Dawn si vestono i panni di Aloy, una giovane cacciatrice alla ricerca del proprio destino tra le rovine di un antico passato. Gli scenari si sviluppano attraverso un lussureggiante mondo post-apocalittico dove le macchine hanno preso il sopravvento e l’essere umano non è più la specie dominante.

"Sapevamo che Horizon Zero Dawn sarebbe stato qualcosa di speciale, quindi vedere che l'incredibile risposta della critica a un nuovo gioco si sia tradotta in questo volume di vendite è davvero gratificante", ha commentato Shawn Layden, Presidente dei SIE Worldwide Studios. "Guerrilla ha creato un gioco a dir poco eccezionale e la calorosa accoglienza del pubblico, testimoniata da ore ed ore di streaming e condivisione del gameplay, lo conferma".

"Siamo emozionati per l'accoglienza che critica e giocatori hanno riservato a Horizon Zero Dawn. Lo sviluppo del gioco è stato un lavoro di cuore ed è quindi molto soddisfacente vedere che abbia suscitato la stessa passione e lo stesso entusiasmo che noi stessi abbiamo provato in questi anni di sviluppo", ha aggiunto il Managing Director di Guerrilla Games, Hermen Hulst. "Questo è solo l'inizio della storia di Aloy e della nostra esplorazione del mondo di Horizon Zero Dawn. Con tutto il team siamo già duramente al lavoro su un'espansione della storia".