Heroes of the Storm: l'ultima patch aggiunge un nuovo eroe e l'evento speciale Celebrazione della Luna

Blizzard ha annunciato i contenuti dell’ultima patch di Heroes of the Storm, che introduce la gladiatrice Valeera e l’evento speciale denominato Celebrazione della Luna.“Per diverso tempo, la gladiatrice Valeera Sanguinar è stata al servizio di Varian Wrynn, in qualità di guardia personale. Ora, le sue tenebrose abilità hanno trovato una casa naturale tra le file del misterioso ordine dei ladri, i Senza Corona, e nella loro lotta contro la Legione”, si legge nel comunicato. I ladri possono concatenare attacchi molto rapidi e Valeera non è da meno, potendo accumulare punti combo da utilizzare per sventrare i nemici.

Le abilità di questo nuovo personaggio comprendono tre categorie. Con Assalto Funesto è possibile scattare in avanti, infliggendo danni ai nemici in linea retta e fornendo un punto combo. Optando per Vortice di Lame si possono attaccare gli avversari in una determinata area di gioco, fornendo un punto combo per ciascun eroe colpito. Scegliendo infine l’abilità Sventramento si consumano tutti i punti combo per sventrare un nemico, infliggendo danni aggiuntivi per ciascun punto.

L’evento speciale Celebrazione della Luna sarà disponibile di nuovo da oggi e si concluderà il 14 febbraio. “Gli eroi del Nexus stanno festeggiando il nuovo anno e sei invitato a partecipare con modelli, cavalcature, pacchetti e missioni speciali a tema, mentre la Corsa dei Galli fornisce ricompense speciali: 200 oro se la completi una volta, e la cavalcatura e il ritratto Gallo Lunare per averla completata 25 volte”.

Questa settimana sono previste anche la rissa ispirata a Starcraft, denominata Heroes of the Stars, e la nuova modalità di test multigiocatore “Sandbox”, che permette di creare e provare scenari personalizzati nei quali affinare le proprie abilità.