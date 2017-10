Halo Wars 2: supporto al gioco cross-platform tra Windows 10 e Xbox One

Halo Wars 2 implementerà la funzionalità di gioco cross-platform, ovvero i giocatori Windows 10 e Xbox One potranno sfidarsi direttamente nelle sessioni online. L'annuncio è stato fatto su Halo Waypoint.

"Come titolo Xbox Play Anywhere, i giocatori hanno avuto modo di decidere se giocare Halo Wars 2 sulla console o sul PC, ma fino a oggi non è stato incluso il supporto al gioco cross-platform", si legge al link prima segnalato. "Il team di sviluppo ha sempre avuto una particolare predilezione per il cross-platform, ma francamente non siamo stati in grado di definire in quale fase dello sviluppo del gioco avremmo potuto inserirlo. Il team ha lavorato alacremente per rifinire questa funzionalità e i test conclusivi hanno confermato che è pronta per essere rilasciata. Crossplay, il supporto alla modalità Arena e i miglioramenti grafici per Xbox One X arriveranno nella seconda parte di ottobre".

Per quanto riguarda la modalità Arena di Xbox Live, questa consente di competere in tornei online, di seguire gli scontri e di personalizzare i tornei, di eseguire le registrazioni ai tornei e di giocare per raggiungere i migliori risultati. Tornando al Crossplay, invece, benché Halo Wars 2 non sia uno sparatutto in prima persona, si tratta comunque di una funzionalità delicata, proprio perché affrontare un RTS con mouse e tastiera consente di essere molto più veloci e precisi rispetto al gioco con il gamepad. Bisognerà quindi vedere come la funzionalità è stata implementata.

La recensione di Halo Wars 2 è disponibile a questo indirizzo.