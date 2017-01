Halo Wars 2: disponibile su Microsoft Store la demo multiplayer

La demo multiplayer di Halo Wars 2 è adesso disponibile con il nome di Halo Wars 2 Blitz Beta sia nella versione PC che in quella Xbox One. Scaricabile gratuitamente, consente di sperimentare il nuovo sistema di carte collezionabili e di provare in battaglia le unità a esse associate. La beta rimarrà accessibile fino al 30 gennaio e si può scaricare cliccando qui.

Microsoft fornisce anche i requisiti di sistema per la versione PC dell'RTS, eccoli:

Minimi

OS Windows 10

Architecture x64

Keyboard Integrated Keyboard

Mouse Integrated Mouse

DirectX DirectX 12 API, Hardware Feature Level 12

Memory 6 GB

Video Memory 2 GB

Processor Intel i5-2500, AMD FX-4350

Graphics nVidia GeForce GTX 660, AMD Radeon HD 7750, Intel HD 520

Raccomandati

OS Windows 10

Architecture x64

Keyboard Integrated Keyboard

Mouse Integrated Mouse

DirectX DirectX 12 API, Hardware Feature Level 12

Memory 8 GB

Video Memory 4 GB

Processor Intel Core i5-4690K, AMD FX-8350

Graphics nVidia GTX 1060, AMD RX 480

Halo Wars 2 è un RTS sviluppato congiuntamente da 343 Industries e Creative Assembly, lo studio responsabile della serie Total War. La versione definitiva di Halo Wars 2 verrà rilasciata il 21 febbraio 2017 su Windows 10 e Xbox One. Il gioco è ambientato nell'universo fantascientifico della serie Halo, precisamente nell'anno 2559. Vede il ritorno della specie umana a bordo della nave da guerra della UNSC Spirit of Fire e introduce una nuova specie aliena conosciuta come Banished. Altri dettagli si trovano qui.