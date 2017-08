Guild Wars 2: annunciata la seconda espansione Path of Fire

Dopo Heart of Thorns, Path of Fire espanderà nuovamente il mondo di gioco e le caratteristiche di Guild Wars 2. Prevista per il 22 settembre porterà nuovamente i giocatori nell'iconico Deserto di Cristallo del primo Guild Wars e nei territori settentrionali di Elona, già esplorati in Guild Wars: Nightfall. Il tutto 250 anni dopo.

Per i veterani della serie e per i giocatori che si avventurano nel mondo delle Guild Wars 2 per la prima volta, Guild Wars 2: Path of Fire offre tantissimi nuovi luoghi da esplorare.

Balthazar, il dio umano della guerra e del fuoco, minaccia il Deserto di Cristallo e l'adiacente Regno di Elona. I giocatori hanno appreso nel corso della Living World Season 3 che Balthazar è intenzionato a cacciare gli Elder Dragons, ed è proprio per questo che ha sprigionato il suo esercito lungo il deserto. I giocatori devono opporsi al dio prima che possa arrecare altri danni al delicato equilibrio della magia.

In termini di meccaniche di gioco, l'espansione introduce le nuove cavalcature, che permetteranno di esplorare Tyria in un modo completamente diverso. Possono essere usate per risolvere dei puzzle o per affrontare i problemi in modo diverso. I giocatori possono allenare le proprie cavalcature in modo da migliorarle nel corso del tempo.

I giocatori, inoltre, continueranno ad evolvere e personalizzare i loro personaggi di livello 80 con nuove specializzazioni elite per ogni professione. Questo consente di sbloccare nuovi stili di gioco, armi e tratti.

Tutti i giocatori che possiedono Guild Wars 2 potranno provare liberamente in anteprima Path of Fire nei giorni che vanno dall'11 al 13 agosto. Guild Wars 2: Path of Fire è un contenuto stand-alone e si può pre-acquistare a $29.99 / €29.99 / £25.99 sul sito ufficiale.

Altri dettagli su Guild Wars 2 si trovano nella recensione.