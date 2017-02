GTA 5: le turbine eoliche possono produrre effetti devastanti nelle mod

Le turbine eoliche sembrano essere in grado di produrre effetti particolarmente curiosi quando usate in modo opportuno all'interno delle mod di Grand Theft Auto V. Gli esempi riprodotti in questa pagina evidenziano in che modo interagiscono con la fisica in tempo reale del titolo Rockstar.

Alcune delle mod di Grand Theft Auto V sono veramente molto brillanti, e riescono a evidenziare per l'ennesima volta la creatività e la passione della community dei giocatori. Anche se Rockstar Games non supporta direttamente le modifiche al single player e proibisce esplicitamente tale tipo di pratica per quanto riguarda Grand Theft Auto Online, i giocatori continuano a divertirsi nella creazione di mod quanto più possibile esilaranti e divertenti.

Sempre nuove mod vengono rese pubbliche, e come al solito il sito di riferimento è Gta5-mods.com. Altri esempi di mod divertenti si trovano qui.