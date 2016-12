GRID completamente gratuito su Humble Store

Per un periodo di tempo limitato si può ottenere una chiave Steam per sbloccare la versione Windows di GRID, il tutto gratuitamente tramite Humble Store. Se volete rigiocare questo classico della guida arcade, però, dovete affrettarvi, perché l'offerta è valida ancora per un giorno circa.

GRID mette a disposizione una moltitudine di tipologie di gare, affrontabili con vetture sensibilmente differenti tra di loro. Si può correre con le muscle car tra le strade di San Francisco, fare drift nel porto di Yokohama o competere nella mitica 24 ore di Le Mans. Detroit, Milano, Tokyo, Spa, sono alcuni degli altri scenari disponibili in GRID.

Rilasciato originariamente nel 2008, GRID si faceva notare innanzitutto per il suo avanzato modello di distruzione dei veicoli. Avrebbe dato il là a una serie di grande successo che annovera anche GRID 2 e GRID Autosport. Questi giochi sono basati sul motore grafico proprietario di Codemasters, EGO.