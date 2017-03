Giochi PS4 su PC grazie a PlayStation Now

PlayStation Now è il servizio di cloud gaming basato su tecnologia Gaikai che già adesso permette di giocare circa 500 giochi per PS3 su PS4 o PC. Sony adesso annuncia che il catalogo si espanderà ulteriormente con una nuova categoria di giochi, quelli per PS4. Gli utenti potranno accedere ai nuovi giochi con l'abbonamento attuale, senza dunque doverne sottoscrivere un secondo.

"Nelle prossime settimane daremo il via a un test privato per i giochi PS4 su PS Now", si legge nel blog PlayStation prima linkato. "Se hai un abbonamento PS Now controlla le tue email perché potresti ricevere un invito per partecipare al test".

Tramite la tecnologia di cloud gaming di Sony gli utenti saranno in grado di selezionare il gioco per PS4 e giocarci tramite il PC sfruttando i calcoli eseguiti da remoto. Il tutto senza dover aspettare il completamento di alcun download. Attraverso un sistema di memorizzazione dei salvataggi sul cloud, inoltre, sarà possibile lasciare la sessione di gioco su una delle due piattaforme e poi riprenderla sull'altra.

Alcuni dei giochi più popolari disponibili in questo momento tramite PS Now sono: Red Dead Redemption, Tekken Tag Tournament 2, Mortal Kombat, WWE 2K15, The Last of Us, Mafia II, Injustice: Gods Among Us, NBA 2K14, Sid Meier’s Civilization Revolution e Batman Arkham Origins.

In alcuni casi si tratta di titoli molto importanti che i giocatori PC non hanno avuto modo di giocare. Con questa mossa, peraltro già anticipata da tempo, Sony in qualche modo risponde alla convergenza tra Xbox One e PC gestita da Microsoft tramite Xbox Play Anywhere.