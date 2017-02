Ghost Recon Wildlands: Open Beta la prossima settimana

Ubisoft ha annunciato un Open Beta Test di Ghost Recon Wildlands che si terrà dal 23 al 27 febbraio. Su UbiBlog, inoltre, si trovano i requisiti hardware della versione PC e un nuovo trailer.

Minimi:

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo versioni 64-bit)

PROCESSORE: Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz o AMD FX-4320 @ 4 GHz o equivalente

SCHEDA VIDEO: NVIDIA GeForce GTX 660/GTX 750Ti/GTX 950/GTX 1050 o AMD HD 7870/R9 270X/R9 370X/RX 460 (2GB VRAM con Shader Model 5.0 o superiore)

RAM DI SISTEMA: 6GB

Risoluzione: 720p

Video Preset: Basso

Raccomandati

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo versioni 64-bit)

PROCESSORE: Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz o AMD FX-8350 @ 4 GHz

SCHEDA VIDEO: NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1060 o AMD R9 290X/R9 390/RX 480 (4GB VRAM con Shader Model 5.0 o superiore)

RAM DI SISTEMA: 8GB

Risoluzione: 1080p

Video Preset: Alto

Ghost Recon Wildlands sarà il primo capitolo della serie ad offrire un’esperienza di gioco open world e si svolgerà in Bolivia. Sarà inoltre possibile giocare sia in single-player che in co-op in compagnia di altri tre giocatori, potendo liberamente decidere quale tipo di approccio adottare per il completamento delle missioni, passando dallo stealth allo scontro frontale.

La Bolivia di Wildlands è una terra in mano ai signori del traffico della droga, che dispongono di veri e propri eserciti in modo da garantirsi la solidità dei traffici. I quattro giocatori che agiscono in co-op dovranno coprire mappe di gioco molto ampie e sfruttare foreste, montagne innevate e deserti, così come gli altri elementi dello scenario, per nascondersi alla vista del nemico e organizzare delle tattiche di aggiramento.

