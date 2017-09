Ghost Recon: Wildlands: open beta imminente

Ubisoft ha annunciato che la Open Beta di Ghost War, la nuova modalità PvP di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 21 al 25 settembre. La Open Beta sarà scaricabile dal 19 settembre sia dai possessori di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands che dai nuovi giocatori che ancora non possiedono il gioco. La modalità completa sarà poi disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands nel corso dell’autunno.

In Ghost War, due team si sfidano in deathmatch quattro vs quattro basati sulle strategie di squadra che i giocatori hanno imparato a conoscere in Ghost Recon Wildlands. I giocatori scelgono tra una vasta gamma di classi suddivise in tre categorie: Assalto, Tiratore scelto e Supporto, ognuna con ruoli specifici sul campo di battaglia.

La Open Beta includerà sei di dodici classi diverse, ognuna dotata di determinate caratteristiche, armi, vantaggi e opzioni di personalizzazione, oltre a cinque delle otto mappe totali. Ghost War includerà nuove meccaniche PvP, come il fuoco di copertura, per creare vere strategie militari multiplayer con il proprio team.

Per maggiori informazioni su Ghost War e la open beta è possibile seguire la Ghost War Premiere su Twitch twitch.tv/ubisoft alle 18:00 del 19 settembre. Ci sarà un pre-show alle 14:00. Per altri dettagli vi rimandiamo a questo indirizzo.