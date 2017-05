Get Even: ecco i requisiti di sistema della versione PC

Bandai Namco ha rivelato i requisiti minimi e consigliati previsti per la versione PC di Get Even, shooter sviluppato dal team polacco The Farm 51 Vediamoli nel dettaglio:

Requisiti minimi:

• Sistema operativo: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) o 64-bit Windows 10

• Processore: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940

• Memoria: 8 GB RAM

• Scheda grafica: Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870

• DirectX: Versione 11

• Network: Connessione a banda larga

• Spazio libero su HD: 40 GB

• Scheda audio: compatibile DirectX

Requisiti raccomandati:

• Sistema operativo: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) o 64-bit Windows 10

• Processore: Intel CPU Core i7 3770 3.4 GHz / AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz

• Memoria: 8 GB RAM

• Scheda grafica: AMD Radeon RX 480, Nvidia GeForce GTX 970

• DirectX: Versione 11

• Network: Connessione a banda larga

• Spazio libero su HD: 40 GB

• Scheda audio: compatibile DirectX Compatible

In Get Even si vestiranno i panni di Black, un mercenario che si risveglia in un vecchio manicomio senza ricordare praticamente nulla del proprio passato. Guidato dal suo stesso rapitore, si sottoporrà ad un trattamento speciale per accedere ai ricordi passati e riviverli nel tempo presente. Così facendo il giocatore inizierà un viaggio nelle profondità della mente del protagonista alla ricerca di risposte.

La colonna sonora, creata dal compositore Olivier Deriviere - già noto per aver lavorato a Remember Me e Assassin's Creed IV - avrà una funzione molto importante nell'economia del racconto. Le musiche saranno infatti generate in tempo reale dall'engine del gioco e quindi varieranno sulla base alle azioni compiute dal giocatore. Le tracce combineranno l’uso della musica elettronica con quella orchestrale, registrata dal vivo con la collaborazione della Brussels Philarmonic.

Vi ricordiamo che il lancio di Get Even è previsto per il 26 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.