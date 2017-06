Gears of War 4: trial permette di provare gratuitamente diversi contenuti di gioco su Windows 10

A partire dal 9 fino al 15 giugno sarà possibile scaricare gratuitamente la versione trial di Gears of War 4 per Windows 10. Questa consentirà di giocare per 10 ore alcuni dei contenuti dell'ultimo sparatutto in terza persona di The Coalition. Basterà scaricare GoW 4 nel weekend, mentre poi sarà possibile spendere le 10 ore quando si vuole.

La trial permette di provare il primo atto della campagna di Gears of War 4 e di fare la conoscenza dei nuovi protagonisti, JD Fenix, il figlio di Marcus Fenix, e i suoi amici Kait e Del. Altro contenuto single player disponibile è il prologo, in cui vengono riassunti i fatti principali delle storie dei precedenti Gears of War. Ma la trial dà modo di provare anche la componente multiplayer: nello specifico, la modalità co-op Orda e la competitiva Versus.

Inoltre, se si decide di portare la versione trial a versione completa tutti i progressi conseguiti sia nel multiplayer che nel single player verranno trasferiti nella seconda. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa recatevi qui.

La recensione di Gears of War 4, invece, si trova qui, mentre l'analisi tecnica è qui.