Gears of War 4: patch da 248 GB

La questione è stata segnalata dall'utente del forum di NeoGaf GoWans, che fa notare come il nuovo update di Gears of War 4 prima richiedesse 101 GB per poi passare a 248 GB. Si tratta, in realtà, dell'ennesimo malfunzionamento del Windows Store, che ha ancora importanti difficoltà nella gestione dei download e nell'aggiornamento dei giochi.

Sempre a proposito di Gears of War 4 avevamo segnalato difficoltà simili proprio al lancio dello sparatutto in terza persona di The Coalition. In quel caso Windows Store non riusciva ad applicare la patch di 350 MB e procedeva a riscaricare l'intero gioco di oltre 73 GB.

In questi giorni stiamo provando il nuovo Halo Wars 2 allo scopo di redigere la nostra recensione. Anche in questo caso abbiamo riscontrato problemi nel resume dei download e nell'applicazione delle patch. La patch del day one, inoltre, supera i 6 GB in termini di download richiesto, a fronte di una dimensione complessiva del gioco di circa 26 GB.

Microsoft, insomma, sembra avere ancora grosse difficoltà con il suo servizio che dovrebbe comunque essere al centro della strategia Xbox Play Anywhere e del tentativo di risalita nei confronti di Steam. Quest'ultimo occupa ormai uno spazio molto importante all'interno di Windows 10: per la quasi totalità dei giochi, infatti, gli utenti devono passare dal servizio Valve bypassando gli strumenti messi a disposizione da Microsoft. Il che ovviamente non può andare bene a quest'ultima, che si vede sottratta la giurisdizione sull'importante componente videoludica. Se continua a lavorare così, però, sarà molto difficile riguadagnare posizioni su Valve.