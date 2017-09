Gear on Amazon permette di acquistare gli accessori e i prodotti usati dagli streamer preferiti

Introdotto per la prima volta al PAX West, Gear on Amazon è un nuovo tool che permette agli utenti di Twitch di individuare e acquistare immediatamente qualsiasi tipo di oggetto si veda durante i live streaming. Se siete curiosi di conoscere quale scheda video sta renderizzando il gioco che state seguendo o il nome delle cuffie indossate dallo streamer questo strumento non solo vi permette di soddisfare la vostra curiosità ma eventualmente anche di acquistare il prodotto in questione.

Ci guadagna anche lo streamer, trattandosi di link di affiliazione che permettono di ottenere una piccola percentuale rispetto all'acquisto realizzato. E ovviamente si possono inserire anche snack, scarpe, magliette e qualsiasi altro tipo di oggetto al di là dei prodotti squisitamente informatici sia disponibile sul catalogo Amazon.

Per poter usufruire dello strumento Gear on Amazon bisogna essere iscritti al programma per gli affiliati di Twitch. Per conoscere nel dettaglio le modalità di funzionamento e per l'abilitazione dello strumento consultate questo indirizzo.

Gear on Amazon rappresenta l'ennesima convergenza tra Amazon e Twitch. Ricordiamo che Amazon ha acquisito Twitch per circa un miliardo di dollari nel 2014.