Game Chat Transcription, Windows 10: modalità per i giocatori per comunicare e chattare

La nuova funzionalità per Windows 10 e Xbox One permette la trascrizione delle chat vocali all'interno di selezionati giochi. Game Chat Transcription permette ai giocatori di comunicare in maniera più diretta e di chattare più rapidamente durante le sessioni di gioco multiplayer.

La nuova funzione è disponibile, in seguito a un recente aggiornamento, nell’applicazione Xbox per PC Windows 10 e nella sezione Accessibilità delle Impostazioni di Xbox One. Le due nuove opzioni sono: Speech-To-Text, trascrive ciò che il giocatore dice; e Text-To-Speach, legge automaticamente il testo della chat.

I giochi devono implementare individualmente la nuova funzionalità: comparirà una schermata per la chat, che si può spostare in modo da evitare che vada a coprire parti sensibili delle schermate di gioco. Al momento l'unico titolo a supportarla è proprio lo strategico Halo Wars 2.

Altri dettagli sulle nuove opzioni si trovano su Microsoft Accessibility Blog.