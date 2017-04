Full Throttle Remastered ora disponibile

Dopo Thimbleweed Park, le avventure grafiche sono tornate in auge. È infatti adesso disponibile anche Full Throttle Remastered, l'iconica avventura grafica LucasArts originariamente rilasciata nel 1995. Scritta da Tim Schafer, Full Throttle racconta la storia di Ben Throttle, il leader della mitica gang dei Polecats. Ben è alle prese con un losco affare che potrebbe portare alla fine dei veicoli a motore a favore degli hovercraft.

La versione Remastered offre nuovi disegni realizzati a mano, artwork 3D in alta risoluzione, audio e musica rimasterizzati. Full Throttle Remastered si può adesso acquistare per 11,99 Euro sia su GOG che su Steam.

Full Throttle non è l'unica avventura classica LucasArts ad avere la sua Remastered: è successo, infatti, anche con Day of the Tentacle e con Grim Fandango.