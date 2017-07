Forza Horizon 3 e Final Fantasy XV: arriva la Regalia nel primo

La Regalia è l'iconica vettura che Noctis e soci utilizzano per esplorare l'ampio mondo di gioco di Final Fantasy XV. Potenziabile e personalizzabile a piacimento, questa nobile vettura può addirittura sorvolare la terra di Eos nelle battute finali dell'avventura.

A partire dalla giornata di domani la Regalia sarà giocabile in Forza Horizon 3, il gioco di guida sviluppato da Playground Games per Windows 10 e Xbox One. Per tutti i giocatori di Forza Horizon 3, la Regalia sarà riscattabile tramite il sistema di messaggistica in-game. I giocatori di Final Fantasy XV riceveranno un codice per riscattare la Regalia in Forza Horizon 3 attraverso l'Xbox Live messaging system.

La recensione di Final Fantasy XV si trova qui, quella di Forza Horizon 3 qui.