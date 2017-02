For Honor: Open Beta nella prossima settimana

Ubisoft annuncia che l’Open Beta di For Honor sarà disponibile per tutti i giocatori dal 9 al 12 febbraio su console e PC. Questa versione beta includerà la nuova modalità Eliminazione, un round alla meglio di cinque, quattro contro quattro senza respawn. La modalità Eliminazione si unisce alle altre modalità che saranno disponibili nella Open Beta, tra cui Dominio, Rissa e Duello, e nove eroi giocabili. Al momento dell’uscita, For Honor offrirà la possibilità di scegliere tra dodici eroi giocabili e cinque diverse modalità multiplayer.

La Guerra delle Fazioni continuerà nella Open Beta dando a più giocatori la possibilità di combattere per una delle tre fazioni - Cavalieri, Samurai e Vichinghi. Dopo la Closed Beta, i Vichinghi hanno governato la guerra delle Fazioni, che tiene conto delle prestazioni dei giocatori in tutte e tre le piattaforme. Anche se i Vichinghi sono attualmente in testa, Samurai e Cavalieri hanno la possibilità di portare la loro fazione alla vittoria durante l’Open Beta e guadagnare ricompense per l’uscita di For Honor il 14 febbraio 2017.

Martedì 7 febbraio, inoltre, Ubisoft organizzerà una live stream che coinvolgerà alcuni famosi guerrieri come Lauren Cohan, Jason Momoa, Alfie Allen e Demetrious Johnson. La trasmissione inizierà alle 23 e potrà essere seguita a questo indirizzo.

Per altre informazioni su For Honor cliccate qui.